Санкт-Петербург начали украшать к Дню Победы

Петербург начали украшать к Дню Победы с 25 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 25 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге начали украшать улицы к Дню Победы. В этом году празднуется уже 76-я годовщина, в городе будут оформлены главные площади, проспекты и улицы во всех 18-ти районах, а также места проведения торжественно-траурных церемоний.

- Предусмотрено оформление порядка 123 адресов. Монтаж украшений запланирован с 25 апреля, демонтаж с 10 мая, - рассказали в Смольном.

Так, стрелку Васильевского острова украсит аллея Городов-героев с информацией по каждому из них. На площадях Победы и Восстания появятся аллеи из флагов. На Невском проспекте и Дворцовой площади будут красоваться ордена Великой Отечественной войны.

Также традиционно будут украшены основные мосты, центральные набережные и площади Санкт-Петербурга. Всего в городе разместят почти 6 тысяч элементов праздничного оформления.