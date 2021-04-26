Приюты для бездомных животных получат более 4 млн рублей из бюджета Петербурга

Приюты для бездомных животных получат субсидии из бюджета Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Санкт-Петербурга в 2021 году выделит из бюджета города более 4 миллионов рублей приютам для бездомных животных. Постановление о предоставление субсидий в понедельник, 26 апреля 2021 года, подписал губернатор Александр Беглов.

- Общий размер субсидий - 4 миллиона 143 тысяч рублей, это почти в два раза больше, чем годом ранее, - отметили в Смольном.

Распределять деньги будет управление ветеринарии на основе отбора кандидатов, которые отправят запрос на получение субсидий. Отмечается, что претендовать на финансовую помощь могут только частные социально ориентированные некоммерческие приюты. Среди обязательных условий - наличие у приюта зданий и помещений для содержания животных и ухода за ними.

Полученные деньги владельцы приютов смогут тратить на оплату важных потребностей организации, таких как электроэнергия, отопление, газ и вода.