Юбилейные бумажные билеты появятся в автобусах Петербурга

Юбилейные проездные билеты появятся в автобусах Петербурга / Фото: Пассажиравтотранс

Вскоре в автобусах Санкт-Петербурга появятся новые бумажные билетики, выпущенные специально к 95-му юбилею регулярного автобусного движения. В понедельник, 26 апреля 2021 года, в "Пассажиравтотранс" рассказали, что юбилейные талончики будет украшать изображение автобуса, который первым вышел на рейс 1 сентября 1926 года.

- Тогда 24-местные автобусы состояли из шасси немецких грузовых автомобилей VOMAG и кузова, произведенного в Ленинграде, - рассказал перевозчик.

Самый первый регулярный автобусный маршрут пролегал от Витебского вокзала, который тогда назывался Детскосельским, до сада Трудящихся, ныне Александровского.

В компании добавили, что попытки организации автобусных маршрутов в Петербурге предпринимались с момента появления в XIX омнибуса – многоместной пассажирской кареты. Однако, частные инициативы не были реализованы в полной мере.