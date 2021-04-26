В среднем 7 тысяч человек ежедневно прививаются от коронавируса в Петербурге

на 23 апреля, в Петербурге привито 527 069 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 26 апреля возобновилась диспансеризация населения. Записаться на профосмотр можно по той же схеме, как и до пандемии - через сайт Горздрава или регистратуру поликлиники, к которой пациент прикреплен. Правда, ограничения на запись на диспансеризацию все же есть.

- Чтобы вернуться к прежнему режиму, когда на диспансеризацию действовала свободная форма записи, необходимо сформировать коллективный иммунитет, - подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов. - Лучший способ для этого - продолжение массовой вакцинации.

Кстати, как отметил градоначальник, ежедневно в Петербурге по будням прививается в среднем 7 тысяч человек. В городе большие запасы вакцины – около 200 тысяч комплектов, очередей на запись нет.

По данным Смольного на 23 апреля, в Петербурге привито 527 069 человек. Из них 379 261 человек полностью закончили цикл вакцинации.