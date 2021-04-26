Петербургским долгожителям будут платить деньги к юбилею

Пожилым горожанам будут делать выплаты к юбилею. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга намерены платить денежные «премии» городским долгожителям. Такую идею сейчас рассматривают в Смольном. Поручение проработать вопрос о единовременных выплатах дал губернатор Александр Беглов.

- В Петербурге растет число долгожителей. Мы должны их поддержать выплатами к юбилеям. Обязательно введем их в ближайшее время. Прошу профильные комитеты подготовить соответствующие материалы со всеми расчетами, - заявил глава Северной столицы, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

По данным властей города, сейчас Петербурге живет 350 человек старше 100 лет и около 30 тысяч - старше 90 лет. Самому пожилому горожанину – 108 лет. Размер выплат пока не определен.

Число людей пенсионного возраста в городе превышает 1,6 миллиона человек при общей численности населения в 5,2 миллиона.