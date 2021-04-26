Губернатор Санкт-Петербурга раскрыл уровень антител после прививки «Спутником V»

Александр Беглов призвал петербуржцев не тянуть с вакцинацией. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал проверочный тест после вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба Смольного.

- Александр Беглов рассказал, что он сдал проверочный тест после прививки. У него выработалось достаточное количество антител (19,7 единиц) необходимых для выработки иммунитета, - уточнили в ведомстве.

Опрошенные «Комсомолкой» эксперты подтвердили, что результат на самом деле хороший. Правда, надолго ли хватит приобретенного иммунитета, сказать пока трудно: все выводы будут делаться по факту, когда пройдет достаточно времени с начала вакцинации.

Напомним: Александр Беглов сделал две прививки от коронавируса – в начале и конце марта соответственно. По словам самого градоначальника, никаких неприятных ощущений после укола он не испытывал.