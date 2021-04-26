Судьбу сгоревшей «Невской мануфактуры» обсудит КГИОП

Вопрос восстановления здания рассмотрят в КГИОПе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по государственному использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) 26 апреля проведет заседание, посвященное судьбе сгоревшей «Невской мануфактуры». Специалисты будут рассматривать вопрос восстановления здания. Иного на повестке дня пока не стоит.

- Сегодня состоится совещание, на котором обсудят предстоящее восстановление «Невской мануфактуры». Она является объектом культурного наследия регионального значения. По законодательству строить что-то иное на этой территории нельзя, - пишут «Невские новости».

Напомним, что пожар возник в историческом здании фабрики на Октябрьской набережной, 50 утром 12 апреля. В пиковый момент площадь возгорания превышала 10 тысяч квадратных метров. В результате ЧП корпус был практически полностью уничтожен огнем, при тушении погиб один и пострадали трое пожарных.