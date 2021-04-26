В Петербурге 13-летняя девочка вышла выбросить мусор и пропала без вести

Школьница пропала без вести в Петербурге, выйдя из дома выбросить мусор Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пропала без вести 13-летняя девочка. Вечером в воскресенье, 25 апреля 2021 года, в полицию позвонила 34-летняя женщина, жительницы Кировского района, которая рассказала, что у нее пропала дочь. Со слов матери, школьница вышла из дома буквально на пару минут, но так и не вернулась.

- Около 18:20 часов вечера в субботу, 24 апреля, девочка вышла из дома на проспекте Маршала Жукова, чтобы выбросить мусор, но так и не вернулась. О ее местонахождении на данный момент ничего не известно, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как пояснила мать девочки, накануне у них с дочерью произошла ссора. Также школьница раньше несколько раз уходила из дома. На учете нигде не состоит.

Напомним, что также в Петербурге полиция третьи сутки разыскивает 13-летнего мальчика. Он пропал в пятницу.