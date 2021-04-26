Поиски без вести пропавшего подростка завершились в Петербурге

В Петербурге сотрудники Росгвардии нашли подростка, который находился в федеральном розыске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершились поиски без вести пропавшего подростка, который сбежал из спецучреждения. 16-летнего парня нашли в ночь на субботу, 24 апреля 2021 года, сотрудники Росгвардии, задержали и отвели в полицию.

- В 2 часа ночи наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидел подростка, который в позднее время находился на улице один. Юноша, заметив патрульный автомобиль, попытался убежать, но был остановлен сотрудниками Росгвардии около одного из домов на проспекте Косыгина, - рассказали в Росгвардии.

Оказалось, что это подросток, который пропал три дня назад и находится в федеральном розыске. Мальчика отвели в 13 отдел полиции, где сообщили инициатору розыска о его местонахождении.

Напомним, в Петербурге идут поиски 13-летнего мальчика, который ушел и дома три дня назад.