Уголовное дело возбуждено после ДТП на КАД, в котором погибли три человека

ДТП с тремя погибшими стало уголовным делом. vk.com/spb_today

Главное следственное управление полицейского Главка по Петербургу возбудило уголовное дело после ДТП на КАД, в котором погибли водитель и два пассажира «Лады». Производство начато по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мера наказания - до семи лет лишения свободы.

- 22 апреля в 18:26 на 40-м км КАД (внутреннее кольцо) водитель «Лады» по совершил столкновение с остановившимся в результате неисправности грузовым МАЗом, после чего в «Ладу» врезался тягач «Вольво». В результате произошло возгорание, водитель «Лады» и двое его пассажиров скончались, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что погибшим оказался 30-летний гражданин Узбекистана, который жил в Петербурге без регистрации, а машина по документам принадлежала женщине из Ленинградской области.

По предварительным данным, причиной остановки МАЗа стал оторвавшийся на ходу карданный вал.