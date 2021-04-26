Самолет столкнулся с птицей в Пулково при посадке

Самолет столкнулся с птицей при посадке в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пассажирский самолет столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Пулково. Инцидент произошел утром 26 апреля с лайнером, летевшим из Сочи. На безопасность полета ЧП никак не повлияло и борт благополучно сел в Петербурге.

- По предварительным данным, происшествие произошло при посадке воздушного судна. На борту находились 103 пассажира и 5 членов экипажа. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сейчас по факту произошедшего назначена прокурорская проверка, при установлении вины лиц, ответственных за обеспечение чистого неба над аэропортом, будут приняты меры реагирования.