В Петербурге разрешили выпускные в детских садах с участием родителей

Родителей разрешили пускать на выпускные в детсады Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга разрешили проведение выпускных праздников в детских садах с участием родителей. Об этом заявили в городском Комитете по образованию, чиновники которого обсудили вопрос с Роспотребнадзором.

- Массовые мероприятия с участием различных групп, а также привлечением лиц из иных организаций в настоящий момент запрещены. Однако санитарными правилами не установлен запрет на проведение различных мероприятий в рамках одной дошкольной группы, в том числе выпускных, так же, как и не установлено требование по ограничению входа в дошкольную организацию, - сообщает пресс-служба комитета.

Другими словами, приглашать артистов в детские сады нельзя, смешивать группы в актовом зале, например, - тоже. А вот родители могут попасть в садик без проблем. Поэтому и оснований не допускать их к праздникам в рамках одной группы, нет.

Пускать мам и пап внутрь можно при соблюдении термометрии на входе, обработке рук антисептиками, использовании масок и перчаток. Впрочем, окончательное решение остается за руководством конкретного садика.