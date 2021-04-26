Петербург стал лидером по качеству жизни в России на фоне пандемии

Петербург обошел Москву в рейтинге качества жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург вновь возглавил рейтинг регионов России по качеству жизни на фоне пандемии коронавируса. Его составило агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК-Петербург. Северная столица второй год подряд обошла Москву.

- Регионы ранжированы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни - розничный товарооборот на душу населения, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическая зона и так далее, - говорится в тексте исследования.

Первый рейтинг, по итогам 2019 года, не учитывал ситуацию с пандемией. Нынешний - да. Тем не менее и по итогам коронавирусного 2020-го, Петербург смог удержать пальму первенства. Это произошло в том числе за счет большей обеспеченности населения жильем, а также педагогами и врачами - первый показатель у города на Неве двое выше, чем у столицы. А вот экономические показатели Петербурга снизились. Впрочем, это отмечалось повсеместно.