Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены, продлили арест на три месяца

Главному нефрологу Петербурга продлили арест Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве жены, остается в СИЗО еще на три месяца. Такое решение вынес Октябрьский районный суд города. Напомним, что Земченкова обвиняют в убийстве и расчленении жены 11-летней давности. Супруга врача пропала 23 февраля 2010 года. Как говорил медик, она вышла на работу в роддом в выходной день и исчезла. Тогда ее поиски не дали никаких результатов.

Расследование уголовного дела возобновили в конце 2020 года, когда отец пропавшей Ирины Земченковой обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. Следователи провели ряд обысков и новых допросов, после чего задержали врача. На очередном допросе он дал чистосердечное признание, что во время ссоры толкнул жену, та упала и скончалась. Однако сейчас Земченков уже отказался от своих слов, заявив, что давал показания под давлением.

Нефролог на заседании был крайне молчалив Фото: Олег ЗОЛОТО

По версии следствия, мотивом убийства мог быть роман нефролога на стороне с другим врачом. Сейчас эта женщина - официальная вторая жена Земченкова. Ни она, ни общие с пропавшей Ириной дети Земченкова не верят в его причастность к убийству.

Адвокаты Земченкова просили выпустить его из СИЗО, следствие настаивало на продлении ареста. В итоге представитель Фемиды встала на сторону обвинения.

Нефролог предпочел скрыться от камер Фото: Олег ЗОЛОТО

- Арест Земченкову продлен до 27 июля, - сообщил корреспондент "КП-Петербург" из зала суда.

Сам Земченков был крайне молчалив на заседании. В суд он приехал в деловом костюме. На вопросу журналистов врач отвечать не стал. Нефролог предпочел скрыться от камер и фотоаппаратов.

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