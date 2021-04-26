Многоэтажный жилой комплекс построят на севере Петербурга к 2026 году

Многоэтажный ЖК появится на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На севере Петербурга собираются возвести очередной жилой комплекс. В этот раз застраивать будут улицу Шостаковича, там появятся восемь домов. Этажей будет от 15 до 23. Общая площадь всех квартир составит ни много ни мало около 58 тысяч квадратных метров.

- Жилой комплекс построят в несколько очередей. Выход на площадку и старт продаж состоятся не раньше середины 2022 года, - передает пресс-служба компании-застройщика RBI.

Судя по проекту, у нового ЖК будут и паркинги, и коммерческие помещения и даже детский сад на 140 мест. Ранее Смольный одобрил решение петербургских застройщиков увеличить вместимость 32-х социальных объектов возле жилых комплексов.