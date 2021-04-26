Почти 1,5 млн петербуржцев пройдут диспансеризацию в 2021 году

Около 1,5 млн петербуржцев пройдут диспансеризацию в 2021 году по планам Смольного. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном рассчитывают, что в 2021 году диспансеризацию пройдут почти 1,5 миллиона жителей Санкт-Петербурга. Напомним, на профосмотры можно попасть с 26 апреля. Власти решили, что эпидситуация улучшилась и позволяет возобновить медобследования в поликлиниках. Правда, из-за пандемии попасть на диспансеризацию можно исключительно по записи, но сделать это несложно.

- На профосмотр можно записаться через портал «Здоровье петербуржца» и с помощью регистратур в поликлиниках. Запись на диспансеризацию будет действовать, пока сохраняется установленный режим санитарных ограничений, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что диспансеризация существенно коснется и жителей Северной столицы, относящихся к старше возрастной категории, после 55 лет. Это чуть больше 601 тысячи человек.