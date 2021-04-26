С приходом тепла в Петербурге стала намного чаще гореть трава

Число случаев возгорания травы резко выросло в Петербурге с приходом теплой погоды. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге резко выросло количество случаев возгораний травы с приходом тепла. В Смольном надеются, что противопожарный режим свяжет руки любителям шашлыков и различных шалостей на природе. На отдельном учете стоит Курортный район, где сосредоточен 71% всех лесов Северной столицы.

Только за неделю, с 12 по 19 апреля пожарные выезжали около 200 раз на вызовы о горящей траве.

- Общая площадь возгораний сухой растительности составила больше 3,5 га. В ряде случаев существовала угроза перехода огня на жилые строения и хозяйственные постройки, - сетуют в пресс-службе Смольного.

Власти добавляют, что улучшат меры безопасности в лесных зонах, особенно Курортного района, в преддверии Евро-2020. Дело в том, что тренировочные базы некоторых команд будут как раз располагаться в природных местах. Например, Финляндия расположится в Зеленогорске.