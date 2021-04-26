Петербургский суд оштрафовал трансгендерную женщину за блог о наркотиках

Суд в Петербурге оштрафовал на 4 тысячи рублей ЛГБТ-активистку за блог о наркотиках в Telegram. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 4 тысячи рублей трансгендерную женщину и ЛГБТ-активистку Алису Ищенко за блог о наркотиках в Telegram. Девушку обвинили, собственно, в пропаганде запрещенных веществ. Она всячески отрицала вину в административном правонарушении.

- Андрей Ищенко (суд, похоже, величает по паспорту – Прим.ред.), ведущий данную страницу в мессенджере, позиционирует себя, как «наркоблогерка, вебкам модель, трансгендерная девушка, активист. Это мой авторский блог, пишу обо всем что интересно. Никакой пропаганды употребления здесь нет...», - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

К слову, Telegram-канал блокировать не стали, он доступен для всех желающих. Число подписчиков в блоге Ещенко немного выросло после решения суда и достигло почти 80 человек.