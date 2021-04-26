Петербуржцы израсходовали половину первой партии вакцины «ЭпиВакКорона»

В Петербурге израсходовали половину первой партии "ЭпиВакКороны". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга потратили примерно половину первой партии вакцины «ЭпиВакКорона». Напомним, конкурента «Спутника V» привезли в Северную столицу 9 апреля в количестве 13 770 доз. Сейчас «ЭпиВаком» вакцинировались 6826 человек. Полный список адресов, где можно сделать эту прививку, «Комсомолка» публиковала отдельно, в нее входила 41 поликлиника.

- За весь период пандемии в Петербурге вакцинировано 538 558 человек. Из них 392 940 полностью завершили прививочный цикл. Запас вакцины в городе составляет 187 654 комплекта доз. Темпы прививочной кампании упали на 10% за неделю. Медицинская инфраструктура позволяет значительно ускорить вакцинацию, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что за неделю в Петербурге резко выросла недельная прибавка умерших от коронавируса.