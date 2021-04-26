Эрмитаж с 1 мая вводит бесплатные билеты на экскурсии в Главный штаб

Эрмитаж анонсировал новые бесплатные билеты для льготников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эрмитаж анонсировал бесплатные билеты на экскурсии в Главный штаб. С 1 мая туда могут попасть льготники, в том числе дети до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II категорий с одним сопровождающим, а также студенты-очники и курсанты. В музее называют нововведения не иначе как новым этапом жизни Эрмитажа.

- В Главном штабе можно беспрепятственно организовать одностороннее движение по экспозиции без нарушений санитарной безопасности. Льготные билеты будут выдаваться по определенным квотам и потребуют документального подтверждения статуса – студенческого билета, пенсионной книжки и так далее, - объясняют в пресс-службе Эрмитажа.

Новые билеты в музей можно найти по ссылке в разделе «Входные билеты по специальному предложению». Кроме того для льготников создали специальный билет за 300 рублей в Главный музейный комплекс.