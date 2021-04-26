Роспотребнадзор одобрил домашнюю вакцинацию от коронавируса в Петербурге

Роспотребнадзор дал добро на вакцинацию от коронавируса на дому в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор дал согласие на вакцинацию от коронавируса на дому в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в городе. Напомним, «КП» уже рассказывала, что нововведение коснется только определенных категориях граждан, которые не могут самостоятельно дойти до поликлиники или торгового центра.

- Проведение вакцинации на дому согласовано по социальным показаниям для инвалидов и маломобильных граждан, - пишут эксперты из совета при Смольном.

Добавим, что социальные участковые должны будут обзвонить потенциальных кандидатов на прививку и записать всех желающих. Дальше Комздрав сформирует бригады медиков и составит им маршрут. Но пока неизвестно, разрешат ли маломобильным петербуржцам выбрать между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».