4-летняя девочка травмировалась в батутном парке в Петербурге

Маленькая девочка травмировалась при прыжках с батутов в парке развлечений в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка получила травмы в батутном парке во время игры. Все произошло в семейном центре развлечений, который располагается на улице Савушкина в Приморском районе. Инцидентом заинтересовались в городской прокуратуре. При этом детали происшествия не сообщаются.

- Ребенок получил телесные повреждения во время прыжков на батуте. Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований федерального законодательства при эксплуатации аттракциона, а также даст оценку действиям сотрудников парка, - сообщает пресс-служба надзорного органа.

Только после проверки в прокуратуре решат, принимать ли меры реагирования в отношении парка развлечений.