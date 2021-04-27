Пропавшего 9-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге

Девятилетний ребенок пропал в Санкт-Петербурге, его ищут добровольцы и полиция. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге разыскивают 9-летнего мальчика, который вышел из дома в понедельник, 26 апреля, но так и не вернулся. На дворе меж тем глубокая холодная ночь 27-го числа. Даниила Ковалева разыскивают не только спецслужбы, но и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», опубликовавшие ориентировку на школьника. Поисковики собираются в Красносельском районе на улице Адмирала Черокова, чтобы как можно скорее отыскать ребенка.

- Приметы пропавшего ребенка следующие: рост 132 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, черные кеды, сине-серую полосатую шапку, - сообщается в ориентировке.

Ориентировка на мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

Если вам что-нибудь известно о пропавшем мальчике, просьба срочно позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее в Петербурге нашли 13-летнего подростка, который три дня не появлялся дома. Полиция обнаружила его в торговом центре.