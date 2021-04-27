Петербург и Ленобласть хотят создать единую депутатскую группу в Госдуме

Петербург и Ленобласть задумались над создание общей депутатской группы для Госдумы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов сообщил о желании создать единую депутатскую группу в будущем созыве Государственной думы. По словам главы Северной столицы, таким нехитрым образом можно отстаивать общие интересы в Федеральном собрании. Беглов рассчитывает, что группу депутатов сформируют уже по итогам грядущих выборов в Госдуму.

- Нам нужна единая депутатская группа, готовая отстаивать интересы Санкт-Петербургской агломерации. Очень важной для агломерации стала инициатива президента по ускорению газификации регионов. В этом случае город готов рассмотреть вопрос о выделении субсидий на газификацию тех садоводческих хозяйств Ленобласти, где петербуржцы составляют 51 и более процентов жителей, - сообщил Беглов в ходе эфира на «Радио России».

Неделей ранее Петербург и Ленобласть наконец-то согласовали дорожную карту по организации общей системы обращения с мусором до 2024 года.