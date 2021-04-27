Еще 17 домов в Петербурге благоустроят для людей с инвалидностью

В Петербурге собираются приспособить 17 домов под людей с инвалидностью. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в 2021 году приспособят еще 17 домов для людей с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал губернатор. Повезло жителям с ограниченными возможностями здоровья из многоквартирных домов девяти районов города: Василеостровского, Выборгского, Кировского, Колпинского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского и Пушкинского.

- Отмечается, что в план мероприятий включаются квартиры государственного и частного жилищного фонда, в которых постоянно проживают инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, а также – общедомовое имущество в многоквартирных домах, где расположены эти квартиры, - пишет «Мойка78».

Добавим, что петербуржцам с инвалидностью и просто маломобильным гражданам будут делать вакцинацию от коронавируса на дому, если есть такое желание.