Последние новости в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2021 года: Вспышка инфекции в школе и дождливая недел

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро 27 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро вторника, 27 апреля 2021 года. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал нам, что дождь и мокрый снег придется терпеть минимум до пятницы, но такие капризы природы будут весной в Северной столице в последний раз. После первомайских праздников можно ждать +15 градусов и выше.

В Северной столицы очередная вспышка острой кишечной инфекции – на этот раз в школе №370, расположенной в Московском районе. Судя по отчету Роспотребнадзора, у поставщика питания нашли многочисленные санитарные нарушения. В столовой самой школы и вовсе обнаружили насекомых.

Петербургские ученые похвастались разработкой первого в мире теста, который определяет клеточный иммунитет к коронавирусу. Изобретения умельцев может подсказать, кому стоит прививаться от злополучной инфекции, а кому стоит воздержаться. Сотрудники НИИ Пастера уже успешно опробовали на себе уникальный тест, вскоре его могут зарегистрировать в России.

Не дремлют клещи. В Роспотребнадзоре рассказали, в каких районах Петербурга и Ленобласти насекомые активнее «проявляют интерес» к человеку. В области, к слову, клещи кусают чаще.