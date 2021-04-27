Троллейбусы изменят маршрут в центре Петербурга на время репетиций парада и в День Победы

Троллейбусы изменят маршруты в центре Петербурга на время репетиций парада Победы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург вовсю готовится к Дню Победы, который традиционно отмечается 9 мая. Сейчас в городе проходят репетиции парада, в связи с чем в ближайшие дни в центре будут перекрыты некоторые дороги, что изменит маршруты общественного транспорта. Так, с 28 апреля 2021 года, периодически будут менять движение троллейбусы.

- В связи с проведением репетиций и торжественного парада войск, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, - рассказали в СПб ГУП "Горэлектротранс".

Изменения коснутся маршрутов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Ограничения будут происходить 28 и 30 апреля с 15 до 18 часов, 5 мая также с 15 до 18 часов, 7 мая с 9 до 12:30. А также в сам день парада 9 мая с 9 до 12:30 часов.