Пьяный гонщик устроил ДТП под Петербургом, в котором сильно пострадал подросток

Подросток пострадал в массовом ДТП с пьяным водителем в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный гонщик за рулем автомобиля "ВАЗ" устроил массовое ДТП. Мало того, в момент аварии рядом с ним сидел подросток, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. ЧП произошло вечером в воскресенье, 25 апреля 2021 года, у дома 1 по Конюшенной улице в городе Павловске.

- 26-летний житель из Ленобласти на "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное боковое столкновение с двумя автомобилями: "Лада Гранта" под управлением 46-летней женщины и BMW, в которой сидела 27-летняя женщина, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

16-летнего подростка в тяжелом состоянии с места аварии увезли в детскую больницу. Водителя "ВАЗ" задержали. Алкотестер показал 0,882 промилле, что значит значительное опьянение.

Виновника аварии доставили в отдел полиции, где составили протоколы и возбудили уголовное дело.