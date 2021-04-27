Заболеваемость гриппом снизилась в Петербурге на 13,7%

Заболеваемость гриппом в Петербурге за минувшую неделю снизилась на 13,7% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается спад заболеваемости гриппом. По данным Роспотребнадзора на вторник, 27 апреля 2021 года, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей болеть гриппом и другими ОРВИ стали на 13,7 процентов меньше.

- Среди взрослого населения заболеваемость гриппом снизилась на 21,5 процентов, среди детей от 0-2 лет на 35,6 процентов, детей 3-6 лет на 35,1 процентов, и детей от 7 до 14 лет снижение на 30,2 процентов, - сообщили в ведомстве.

Также и количество госпитализаций с гриппом в Петербурге снизилось на 16,2 процентов по сравнению с неделей ранее.

Петербуржцам напомнили, что защититься от гриппа можно, соблюдая простые правила. Следует тщательно мыть руки после улицы, а также промывать нос, носить маску в общественных местах. Не забывать проветривать помещение и делать влажную уборку. Также побольше питаться продуктами, которые содержат витамин С и принимать противовирусные препараты при контакте с больными ОРВИ.