Полиция проводит проверку после смертельного ДТП в Ленобласти

Водитель "Газели" погиб на платной трассе М-11. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, произошедшей поздним вечером понедельника в Тосненском районе Ленобласти. На 653 километре платной трассы М-11 «Нева» водитель «Газели» не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с фурой.

- 26 апреля в 23:35 водитель, управляя автомобилем «Газель», неверно выбрал скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении автомобиль «МАН», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии шофер «Газели», 47-летний житель Тверской области погиб на месте. По факту аварии начата доследственная проверка, дальнейшие процессуальные решения примут по ее результатам.