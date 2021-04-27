Сборные Финляндии и Словакии будут базироваться в Петербурге во время ЕВРО-2020

Финская и словацкая сборные будут жить в Петербурге во время ЕВРО-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сборные Финляндии и Словакии будут базироваться в Петербурге во время проведения Чемпионата Европы по футболу. Первая из команд уже определилась с местом пребывания. Им станет город Зеленогорск.

- Стадион и гостиница в Зеленогорске (Курортный район) будут задействованы в качестве тренировочной базы сборной команды Финляндии по футболу на ЕВРО-2020, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Но если финская сборная изначально должна была играть в Петербурге, то команда Словакии оказалась новым, внезапным гостем Северной столицы. Это произошло после переноса трех матчей из Дублина. Петербург дополнительно примет игры с участием словаков, поляков и шведов. Для первых уже подыскивают место базирования.

- Тренировочную базу для этой команды выбирают из числа объектов, которые были задействованы на Чемпионате мира по футболу 2018 года, - отмечают в Смольном.