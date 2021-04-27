Почти 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается ежедневное обследование населения на наличие коронавируса. Так, по данным Смольного на вторник, 27 апреля 2021 года, накануне анализы сдали почти 12 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11956 человек. Обработано 19650 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, - рассказали в администрации города.

В Смольном сообщили, что половина первой партии вакцины "ЭпиВакКорона" уже израсходована. Это более 6,8 тысяч привитых жителей. Тем не менее, больше популярностью все еще пользуется "Спутник V".

Также Роспотребнадзор одобрил начало вакцинации дома. Прививать от коронавируса в домашних условиях будут не всех, только инвалидов и маломобильных граждан.