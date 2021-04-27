Утка «выгнала» сову и поселилась в дупле на Елагином острове

Утка заняла дупло, в котором жила сова. Фото: vk.com/bird_spb / Антон Кубышкин

На Елагином острове, в ЦПКиО Петербурга, утка поселилась в ...дупле. Обычная местная кряква «выгнала» жившую здесь ранее сову, точнее заняла ее место, которое пустовала. Однако такое поведение водоплавающей птицы немало удивило натуралистов-любителей.

- Есть на Елагином острове знаменитое дупло. Очень любила его зимой длиннохвостая неясыть. Конечно, на момент заселения уткой этого дупла неясыть там уже не жила, но все равно это же надо- никакого уважения к сове, никакой межвидовой субординации, - написал в паблике ВКонтакте «Птицы СПб и России» фотограф Антон Кубышкин, сделавший удачные снимки.

Надо сказать, что он же, в январе нынешнего года снимал в том же дупле сову. Но сейчас хищная птица покинула свой дом. И он не остался пустым. Теперь здесь обитает серая уточка. Что будет, если сова вернется, никто пока не знает.