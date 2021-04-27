Рост заражения коронавирусом в Петербурге произошел 27 апреля

Еще более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 27 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге после непродолжительного спада вновь наблюдается рост заражения коронавирусом. Так, на вторник, 27 апреля 2021 года, в городе заболели еще 712 человек. Днем ранее было зафиксировано 706 случаев заражения.

- За все время пандемии в Петербурге уже заболели 413 576 человек. Из них смогли победить болезнь 371 598 человек. 972 пациентов выздоровели за последние сутки, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Статистика смертей за день также пополнилась 38 случаями. Всего за время пандемии скончались 13 120 человек. Ранее в Смольном отметили, что за неделю в Петербурге число смертей от коронавируса выросло на 22 процента.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 27 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Одним из главных методов борьбы с пандемией до сих пор называют вакцинацию. Победить эпидемию получится, когда в Петербурге появится коллективный иммунитет. Так, Роспотребнадзор одобрил проведение вакцинации на дому. Это сделано для того, чтобы прививку могли получить инвалиды и маломобильные граждане.

В Ленинградской области за все время пандемии заболели 42 322 человек (+82 за сутки), умерли – 11416 (+5), выздоровели 39 645 (+87).