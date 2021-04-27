Новое освещение появится в парках и скверах Петербурга

Парки, сады и скверы Петербурга получат новое освещение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В парках, скверах и садах Санкт-Петербурга появится новое освещение. Во вторник, 27 апреля 2021 года, в Смольном рассказали, что в этом году запланировано уже много работ, чтобы сделать места для отдыха комфортнее для горожан.

- В Петербурге разработана программа модернизации освещения садов и парков. Это важная часть комплексного благоустройства общественных пространств. Мы создаем горожанам комфортные условия для отдыха и занятий спортом. При планировании новых объектов и реконструкции устаревших систем освещения учитываем мнение петербуржцев, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Сейчас уже идет подготовка к монтажу нового оборудования сквере Николая Львова у метро "Пролетарская". Там появится 46 фонарей.

Сквер на Новосмоленской набережной будут освещать более 170 фонарей. Также в течение двух лет появится освещение на бульваре на берегу реки Смоленки у улицы Одоевского.

Реконструкция освещения предстоит Марсову полю. Стилистика с белыми при этом сохранится.