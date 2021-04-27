Многодетные семьи получат премии от правительства Петербурга

Многодетным семьям выплатят премии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга выплатят денежные премии многодетным семьям, воспитавшим более пяти детей. Соответствующий документ уже подписал губернатор Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присуждении почетного звания «За заслуги в воспитании детей» и одноименной премии, которые получат 14 многодетных петербургских семей, - уточняют в городской администрации.

Почетное звание имеет три степени: I степень - за воспитание 10 и более детей, за нее положена премия в 100 тысяч рублей, которую получит одна семья. II степень - за воспитание 7, 8 или 9 детей (50 тысяч рублей) - три семьи; III степень – за достойное воспитание 5 или 6 детей (25 тысяч рублей) - десять семей.