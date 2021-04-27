Повар кафе покусал полицейского в Петербурге

Повар кафе получил 2,5 года за укус полицейского. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор повару ресторана с Чкаловского проспекта, который летом 2020 года покусал и побил полицейского. Последний пытался утихомирить мужчину, бывшего в изрядном подпитии.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая воспрепятствовать законным требованиям и действиям полицейского по проверке документов, применил насилие, а именно укусил последнего зубами за кисть правой руки, а также нанес своей рукой удар в область шеи потерпевшего, причинив своими действиями физическую боль и телесные повреждения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам подсудимый вину не признал, заявив, что полиция приехала в кафе не к нему, а разнимать пьяную драку. То есть проверять документы у него не имели права. А зубами на руку полицейскому он «нажал случайно». Суд оправданиям не поверил и дал мужчине 2,5 года колонии-поселению.