Власти Ленобласти рассказали о работе школ и детсадов на длинных майских праздниках

Школы Ленобласти с 4 по 7 мая работать не будут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области пояснили, как на длинных майских праздниках будут работать учебные заведения, в том числе школы, а также детские сады региона. Изменения из-за увеличения количество выходных коснутся и учебной программы выпускников.

- С 4 по 7 мая школьники Ленинградской области будут отдыхать – учебные заведения работать в этот период не будут. Итоговое сочинение, которое выпускники должны были писать 5 мая, переносится на 12 мая, - сообщает пресс-служба областной администрации.

А вот в отдельных детских садах ситуация иная. Некоторые из них, расположенные в населенных пунктах, где есть градообразующие предприятия непрерывного цикла, будут работать в указанные дни в режиме дежурных групп.