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Общество27 апреля 2021 13:29

Владимир Путин прилетит в Петербург, где проведет встречу с Александром Бегловым

Президент России 27 и 28 апреля будет в Северной столице с рабочим визитом
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Владимир Путин проведет встречу с Александром Бегловым.

Владимир Путин проведет встречу с Александром Бегловым.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Президент России Владимир Путин проведет встречу с Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Ближайшие два дня глава государства будет находится в городе на Неве с рабочим визитом.

- Президент сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым. Это второй по величине город Российской Федерации, огромный конгломерат, поэтому все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым, - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Известно, что в рамках поездки в Петербург президент примет участие в заседании Совета законодателей в Таврическим дворце, передаст Государственному Эрмитажу экспонаты, а также осмотрит новое здание станции скорой помощи в Пушкине.