Обыски по делу о многомиллионной неуплате налогов проходят в Петербурге

Коробки с деньгами изъяли в ходе обысков по делу от уклонения от налогов. Фото: ГСУ СК РФ по СПб.

Обыски по делу о крупной неуплате налогов на миллионы рублей проходят в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. В руки оперативников уже попали коробки с наличными деньгами на крупные суммы.

- По данным следствия, неустановленное лицо, действуя от имени одного из обществ с ограниченной ответственностью Санкт-Петербурга, с апреля 2016 года по октябрь 2018 года обеспечило включение в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате преступных действий ООО уклонилось от уплаты в бюджет более 46 миллионов рублей, - уточняют в Следкоме.

Активная фаза действий началась 27 апреля. Сотрудники МВД, при силовой поддержке Росгвардии, провели ряд обысков, в ходе которых изъяли более 10 миллионов рублей, а также документы, компьютеры и прочее, имеющее важность для следствия.