Улице Книпович вернули историческое название

Улицу Книпович переименовали в Смоляную. Фото: Яндекс.Карты.

Губернатор Санкт-Петербурга вернул историческое имя Смоляная улице Книпович, расположенной в Невском районе города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

- Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт Петербурга о возвращении исторического названия улице Книпович, расположенной от проспекта Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе, - отмечают в Смольном.

Напомним, что наименование Смоляная известно известное с конца 1871 года. Оно - ценный исторический топоним Петербурга. Ранее улица входила в состав обособленного района - Стеклянного городка, от которого на нынешней карте города остались несколько улиц: Хрустальная, Стеклянная, Глазурная, Фаянсовая.

Свое название Смоляная сменила в 1976 году, когда ей присвоили имя в честь в честь революционерки Лидии Книпович, преподававшей в вечерне-воскресной рабочей школе за Невской заставой. Обратное переименование улицы утвердила топонимическая комиссия Петербурга.