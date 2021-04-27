На петербургском КАД перекроют две полосы движения на полторы недели с 29 апреля

На КАД Петербурга перекроют две полосы движения с 29 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова частично перекроют движение. Так, с 29 апреля 2021 года на полторы недели закроют две полосы на внешнем кольце трассы. Ограничения будут на участке между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД. В это время рабочие будут обновлять асфальтовое покрытие, чтобы избавиться от колейности.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 29 апреля по 10 мая 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта две полосы на внешнем кольце КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

А для безопасности рабочих и самих автомобилистов, по одной полосе будет ограничена скорость движения до 50 километров в час. Добавим, что на этом участке всего три полосы - закрыты будут вторая и третья.