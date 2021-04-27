Правительственный квартал создадут в Гатчине

Правительство Ленобласти разместят в отреставрированных исторических зданиях. Фото: lenobl.ru

Правительственный квартал появится в центре Гатчины, куда вскоре собирается переехать все руководство региона. По решению губернатора Александра Дрозденко, для этого будут отреставрированы старинные деревянные дома, расселенные из-за своего аварийного состояния.

- Почти весь этот аварийный фонд — объекты культурного наследия. Область обязана восстановить деревянную застройку, сейчас она — в программе расселения аварийного жилья, - отметил глава региона, чьи слова приводит пресс-служба областной администрации.

Здания, о которых идет речь, расположены на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса. По мнению губернатора, власти могут убить сразу двух зайцев: не потребуется финансировать строительство новых правительственных зданий. Зато в столице Ленинградской области будет одновременно восстанавливаться историческая застройка и сокращаться аварийный жилой фонд.