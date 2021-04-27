Мужчина умер в реанимации после падения с табурета дома в Ленобласти

В Ленобласти умер мужчина после падения с табурета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция проводит проверку в связи со странной смертью жителя поселка Воейково Всеволожского района. 57-летний мужчина попал во Всеволожскую больницу в ночь на 14 апреля 2021 года. А 24 апреля, несмотря на усилия врачей, скончался.

- У мужчины были серьезные травмы: колото-резанная рана левого плеча, проникающая в левую плевральную полость. Состояние его оценивалось как тяжелое. Спустя десять дней пациент скончался, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Узнав о смерти мужчины, полиция наведалась к нему домой, чтобы пообщаться с женой умершего. Следователям 41-летняя женщина заявила, что ее муж так сильно пострадал, упав дома с табурета. Однако эта версия полиции показалась подозрительной и женщину взяли под стражу. Уголовное дело пока не возбуждено.

Тело умершего отправлено в морг для установления причины смерти.