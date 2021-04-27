У мемориала врачам «Печальный ангел» почтили память вдовы скульптора Шустрова

Мария Касьяненко на открытии мемориала 3 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятные мероприятия у мемориала врачам «Печальный ангел», которые были намечены на 27 апреля - в этот день в Петербурге появилась «Стена памяти» - оказались омрачены трагедией. Накануне покончила с собой вдова скульптора Романа Шустрова Мария Касьяненко, завершавшая создание памятника после смерти мужа от коронавируса. Поэтому цветы на набережную Карповки несли и для нее.

- Год, как Галя Артеменко и Ира Маслова создали Стену памяти. Пришли к Ангелу. Вспомнили и Машу Касьяненко, светлая ей память, - написал в соцсетях депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Как пишет «Мойка 78», депутат сравнил Романа Шустрова и Марию Касьяненко с лебедями, которые не могут жить друг без друга.

Напомним, что созданную год назад активистами «Стену памяти», на которой размещались портреты умерших а время пандемии медиков, убрали с Малой Садовой улицы в ноябре 2020 года. Мемориал решили сделать виртуальным - в интернете, а на набережной Карповки, у Первого меда, установить скульптуру ангела.