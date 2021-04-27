Финляндия отменяет режим ЧП из-за коронавируса

Финляндия отменяет режим ЧП, но границы остаются закрыты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правительство Финляндии приняло решение не продлевать режим ЧП, введенный из-за коронавируса. В ближайшее время он будет отменен. Необходимые постановления власти соседней страны уже подготовили.

- Сегодня правительство заявит о прекращении действия чрезвычайного положения и передаст в парламент соответствующие документы, - заявила премьер-министр Суоми Санна Марин, чьи слова приводит Финское информационное бюро (SТТ).

Впрочем, это не означает открытия границ. Жители Петербурга и Ленобласти не смогут попасть в страну тысячи озер еще долго. На данный момент поехать в Финляндию можно лишь по работе - дипломатам и водителям международных перевозок, а также людям, имеющим родных в Суоми. Для простых туристов из России граница остается на замке.