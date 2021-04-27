В Петербургской митрополии рассказали об ограничениях во время пасхальных служб

В Пасху тысячи верующих по традиции идут в церкви. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пасху тысячи верующих по традиции пойдут в церковь. В этом году праздник выпадает на воскресенье, 2 мая. Однако, уже 1 мая практически во всех храмах начнутся богослужения, посвященные Великой Субботе. Ночью верующие пойдут на Полунощницу и Крестные ходы, а на следующий день – освящать куличи. Словом, народу в храмах будет немало. И хотя ситуация с коронавирусом уже не так остра, о мерах безопасности забывать не стоит.

- Никаких новых ограничений, в том числе ограничений на вход не будет. Однако, мы по-прежнему просим прихожан надевать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию, - рассказали «КП» в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Там подчеркнули, что в Пасху будут придерживаться мер безопасности, введенных ранее. В частности: дезинфекция икон и крестов, проветривание храмов, раздача просфор и освященных хлебов с использованием одноразовых перчаток.

С полным списком мер безопасности можно ознакомиться на сайте епархии.

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