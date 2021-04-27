Опасные бактерии нашли в водоемах Петербурга в преддверии купального сезона

Купаться в водоемах Петербурга опасно для жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты рассказали, какие опасности несут горожанам петербургские водоемы в преддверии купального сезона. К лету власти Северной столицы планируют открыть 26 пляжей, вот только купаться на них, как и в прошлом году, скорее всего будет нельзя.

- Во время купания можно подхватить яйца глист, гельминтов и различные цианобактерии, которые разрушают печень человека, продолжил собеседник издания. Поэтому стоит отдыхать так, чтобы вода не попадала внутрь организма, а также на кожу, - рассказал «Невским новостям» председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста» Юрий Шевчук. - Пить воду, даже из ручьев, ни в коем случае нельзя.

И если лесные озера беспокоят экспертов в основном из-за естественных, природных причин, то реки и Финский залив загрязняются канализационными стоками и реагентов с автомобильных дорог.

Получается, что воды вокруг Петербурга полно, а купаться нигде нельзя. Сами горожане конечно же игнорируют запреты, но эксперты уверяют, что делать этого не стоит, ведь вред для организма может оказаться очень серьезным.