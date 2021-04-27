Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды27 апреля 2021 17:06

Петербург даст 70 миллионов рублей негосударственным театрам

Соответствующее постановление подписал губернатор города
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Смольный утвердил меры поддержки негосударственным театрам.

Смольный утвердил меры поддержки негосударственным театрам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга выделили 70 миллионов рублей на поддержку негосударственных театров. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Согласно документу субсидии будут распределяться по результатам конкурсного отбора, который проведет Комитет по культуре, - уточняют в городской администрации.

70 миллионов из городского бюджета направят на постановку спектаклей, организацию их показа зрителям и прочие нужды театров. Порядок предоставления в 2021 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям уже утвержден.

Культура