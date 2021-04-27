Депутаты хотят отменить старые нормативы на число животных в квартирах и запретить питомники в домах Петербурга

Петербургские депутаты хотят разобраться с нормативами о количестве животных в квартирах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания хотят навести порядок в вопросе обращения с домашними животными. В первую очередь парламентарии намерены отменить правило 1982 года, по которому в квартире нельзя держать более одной кошки и одной собаки. Но цель не в том, чтобы развязать руки горожанам (человека с двумя-тремя кошками в теории могут привлечь к ответственности), а наоборот - упорядочить процесс и запретить питомники в жилых домах.

- В управлении ветеринарии нам приводили последний пример: в двухкомнатной квартире, на 58 квадратных метрах, хозяйка содержала 62 лайки породы хаски, - рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Другой случай - 150 кошек в студии в Мурино.

Естественно, что от таких условий жизни страдают не только животные, но и люди из соседних квартир. Избежать этого поможет новый порядок.

- Сейчас закон абстрактно предписывает владельцам содержать животных в гуманных условиях. То есть в суде доказать нарушение очень трудно. Мы считаем необходимым дать регионам право самим определять параметры. Исходя из квадратных метров, видов животных или других показателей, - отметил депутат.

Эксперты уже готовят необходимый законопроект, а пока депутаты намерены отменить формально действующий норматив 1982 года.